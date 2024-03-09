Стоимость биткоина установила исторический рекорд

Стоимость биткоина на торгах 8 марта поднялась выше 70 тысяч долларов и установила новый исторический рекорд, свидетельствуют данные площадки Coindesk. С начала года биткоин вырос в цене более чем на 55%.

Так, максимальный показатель в ходе торгов достигал 70 136 долларов. Позже биткоин стал снижаться. Предыдущий рекорд был установлен ранее на этой неделе, 5 марта стоимость токена достигла 69 208 долларов, превысив максимум, установленный в ноябре 2021 года.

Среди факторов укрепления биткоина — интерес инвесторов на фоне возможного снижения ставок, что делает высокодоходные активы более популярными. Кроме этого, поддержку оказал запуск ETF-фондов, которые инвестируют в биткоин.

Также биткоин дорожает из-за грядущего халвинга — в рамках этой запланированной процедуры вознаграждение майнеров должно снизиться в два раза.