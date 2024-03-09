Кибермошенники активизировались перед выборами президента

Мошенники перед выборами президента России начали активно запускать сайты с опросами, за прохождение которых обещают плату.

Легитимные опросы перед выборами всегда проводятся для замеров поддержки кандидатов, ожиданий и предпочтений электората, это придает легендам злоумышленников больше убедительности

При этом главная цель злоумышленников — заполучить персональные данные пользователей. На текущий день зафиксировано две схемы, по которым работают мошенники, пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

В первом случае жертву просят заполнить анкету с указанием паспортных данных и данных банковской карты якобы для перечисления вознаграждения. Однако после этого появляется сообщение о сбое, никакие опросные страницы не загружаются.

При втором сценарии человек сначала отвечает на вопросы, а затем его просят заполнить аналогичную анкету. В результате важные конфиденциальные сведения попадают в руки злоумышленников.

За заполнение анкеты злоумышленники обычно обещают небольшое вознаграждение в размере от одной до пяти тысяч рублей, после перехода по ссылке система просит ввести данные банковской карты.