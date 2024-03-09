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Россия отказалась устранять Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Москва не собирается устранять Владимира Зеленского, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский.

Ряд западных представителей в Совбезе ООН раскритиковали Россию за ракетные удары по объектам в Одессе, якобы в нескольких сотнях метров от кортежа Зеленского и греческой делегации.

«В Одессе, по военным объектам которой действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации, сирена не прозвучала. Такого номера в "цирковой программе" не значилось», — сказал Полянский.

Дипломат призвал членов Совета Безопасности ООН задать себе простой вопрос — если бы Россия хотела попасть по кортежу Зеленского, неужели она бы промахнулась? Полянский посоветовал коллегам ответить на него честно.

«Особенно с учетом того, что вы прекрасно знаете о том, что этим ударом был уничтожен цех по производству морских беспилотников, а точнее их сборки из поставляемых из Великобритании компонентов», – указал он.

Для России эта цель намного важнее, чем «мечущийся по прифронтовой зоне» Зеленский. «А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит», – подчеркнул Полянский.

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Политика #Мир #Россия
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