Москва не собирается устранять Владимира Зеленского, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский.

Ряд западных представителей в Совбезе ООН раскритиковали Россию за ракетные удары по объектам в Одессе, якобы в нескольких сотнях метров от кортежа Зеленского и греческой делегации.

«В Одессе, по военным объектам которой действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации, сирена не прозвучала. Такого номера в "цирковой программе" не значилось», — сказал Полянский.

Дипломат призвал членов Совета Безопасности ООН задать себе простой вопрос — если бы Россия хотела попасть по кортежу Зеленского, неужели она бы промахнулась? Полянский посоветовал коллегам ответить на него честно.

«Особенно с учетом того, что вы прекрасно знаете о том, что этим ударом был уничтожен цех по производству морских беспилотников, а точнее их сборки из поставляемых из Великобритании компонентов», – указал он.

Для России эта цель намного важнее, чем «мечущийся по прифронтовой зоне» Зеленский. «А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит», – подчеркнул Полянский.