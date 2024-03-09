США планировали реконструировать корабли инопланетян

США планировали развернуть программу по реконструкции космических кораблей инопланетян при их обнаружении, говорится в рассекреченном докладе Пентагона.

Программа получила название Kona Blue. Из опубликованного 63-страничного документа следует, что Вашингтон в 2010-х годах всерьез рассматривал планы по обнаружению и реконструкции любых захваченных НЛО.

Авторы доклада также предлагают объяснения тому факту, что порядка 40% американцев верят в посещения Земли инопланетянами. Отмечается, что большинство наблюдений было результатом неправильной идентификации обычных объектов и неопознанных аномальных явлений.

Так, в документе перечисляются несколько аппаратов для сбора данных, тайно разработанных в интересах военных. Обычные наблюдатели могли бы идентифицировать их как НЛО. В качестве примера приводятся аппараты компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman.