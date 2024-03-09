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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ написали цель на сбитом дроне

Источник:
Sibnet.ru
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Один из беспилотников ВСУ, сбитых над территорией России, летел в сторону Новолипецкого металлургического комбината.

Об этом свидетельствует надпись, сделанная маркером на крыле сбитого дрона, кадры с которым опубликованы в телеграм-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

Обломки сбитого дрона на фото лежат на снег, на них маркером написано: «Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату». Рядом с надписью украинские военные пририсовали сердце.

Надпись на дроне ВСУ
Надпись на дроне ВСУ
Фото: © t.me/boris_rozhin

По словам Рожина, на фото — сбитый беспилотный летательный аппарат «Лють». В ночь на 9 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 47 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

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Оборона #Армия #Конфликты
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