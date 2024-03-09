ВСУ написали цель на сбитом дроне

Один из беспилотников ВСУ, сбитых над территорией России, летел в сторону Новолипецкого металлургического комбината.

Об этом свидетельствует надпись, сделанная маркером на крыле сбитого дрона, кадры с которым опубликованы в телеграм-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

Обломки сбитого дрона на фото лежат на снег, на них маркером написано: «Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату». Рядом с надписью украинские военные пририсовали сердце.

Надпись на дроне ВСУ Фото : © t.me/boris_rozhin

По словам Рожина, на фото — сбитый беспилотный летательный аппарат «Лють». В ночь на 9 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 47 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.