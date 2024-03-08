Байден отверг возможность отправки войск США на Украину

Президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу заявил, что решительно выступает против отправки американских войск на территорию Украины.

«Они [украинцы] не просят американских солдат. На самом деле американские солдаты не будут участвовать в войне на Украине, и я решительно настроен продолжать в том же духе», — приводит ТАСС слова Байдена.

При этом он отметил, что Киев сможет победить в конфликте с Москвой, если Соединенные Штаты поддержат Украину и предоставят ей «оружие, необходимое для самозащиты».

В связи с этим Байден в очередной раз призвал Конгресс США поддержать решение американской администрации о выделении Украине нового пакета помощи.