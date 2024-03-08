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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Байден отверг возможность отправки войск США на Украину

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу заявил, что решительно выступает против отправки американских войск на территорию Украины.

«Они [украинцы] не просят американских солдат. На самом деле американские солдаты не будут участвовать в войне на Украине, и я решительно настроен продолжать в том же духе», — приводит ТАСС слова Байдена.

При этом он отметил, что Киев сможет победить в конфликте с Москвой, если Соединенные Штаты поддержат Украину и предоставят ей «оружие, необходимое для самозащиты».

В связи с этим Байден в очередной раз призвал Конгресс США поддержать решение американской администрации о выделении Украине нового пакета помощи.

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