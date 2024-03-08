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Путин помиловал 52 осужденных женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — сказано в сообщении.

В конце 2023 года член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева попросила президента России помиловать женщин, у которых есть дети и которые осуждены за ненасильственные преступления.

По мнению Меркачевой, ситуации, когда матери с детьми находятся за решеткой, это «нонсенс». Президент поддержал решение об амнистии.

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