Трамп назвал Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден утверждает, что противостоит Владимиру Путину, но на самом деле он марионетка президента России и председателя Китая Си Цзиньпина, заявил Дональд Трамп.

Так Трамп отреагировал на выступление Байдена перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

«Он сказал, что я склонился перед российским лидером. Он же отдал им все, включая Украину. Я забрал "Северный поток — 2", а он отдал его им. Он был марионеткой для Путина, для Си Цзиньпина, практически для всех лидеров», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, Байден не противостоял Путину, а отдал ему Украину.