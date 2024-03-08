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Трамп назвал Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден утверждает, что противостоит Владимиру Путину, но на самом деле он марионетка президента России и председателя Китая Си Цзиньпина, заявил Дональд Трамп.

Так Трамп отреагировал на выступление Байдена перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

«Он сказал, что я склонился перед российским лидером. Он же отдал им все, включая Украину. Я забрал "Северный поток — 2", а он отдал его им. Он был марионеткой для Путина, для Си Цзиньпина, практически для всех лидеров», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, Байден не противостоял Путину, а отдал ему Украину.
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Uynachalnica

Своих детей нет, но знает, когда их надо рожать...

Shader23

нет доступного жилья, нет детей, все же очевидно

Иркут 69

А они всегда так.... .лучше всех знают, чем никогда не занимались и кем не жили никогда

vad7958

Нет ни хочет народ плодиться при вашей власти...