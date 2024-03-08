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Медведев жестко ответил на угрозы Макрона

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, у России не осталось красных линий в отношении Франции после слов президента республики Эммануэля Макрона.

Так Медведев отреагировал на заявление Макрона о том, что в вопросе поддержки Украины для Франции нет никаких ограничений. Ранее французский лидер допустил отправку западных войск на украинскую территорию.

«Это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции», — написал Медведев в соцсети X.

Свой пост он завершил фразой на латыни «In hostem omina licita», которая означает «по отношению к врагу все дозволено».

Ранее источники газеты Le Monde рассказали об обсуждении вопроса отправки французского спецназа на территорию Украины. Собеседники издания назвали это решение необходимым, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму».

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Политика #Мир
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