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Презервативы начнут маркировать в России

Источник:
Sibnet.ru
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Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке медицинских изделий — презервативов, медицинских масок, шприцов, имплантатов для пластической хирургии, говорится в сообщении ведомства.

«С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года планируется проведение в Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий», — сказано в сообщении. Если эксперимент признают удачным, введут обязательную маркировку этих изделий.

Руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Егор Жаворонков сказал, что формирование нового перечня для маркировки происходило совместными усилиями регулятора, общественных организаций и участников оборота, в том числе медицинских учреждений.

«Оценивались категории медизделий, в которых высокая доля нелегального оборота, нарушений или необходим дополнительный инструмент для государственного контроля», — отметил Жаворонков.

Он добавил, что участие в эксперименте будет добровольное и бесплатное — все расходы оператор берет на себя, поэтому роста конечной стоимости данных медизделий также не произойдет.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Своих детей нет, но знает, когда их надо рожать...

Shader23

нет доступного жилья, нет детей, все же очевидно

Иркут 69

А они всегда так.... .лучше всех знают, чем никогда не занимались и кем не жили никогда

vad7958

Нет ни хочет народ плодиться при вашей власти...