Зеленский отправил Залужного в ссылку послом в Лондон

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома Вооруженных сил страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В задачи бывшего главкома войдет укрепление отношений с Великобританией, а также ведение «кулуарной дипломатии» со странами Азии, Африки и Латинской Америки. «Одним из ключевых требований было именно понимание военного контекста», цитирует ТАСС Кулебу.

Зеленский утверждает, что Залужный сам попросил направить его на дипломатическую работу. «Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться», — заявил президент Украины.

Зеленский 8 февраля уволил Залужного с поста главкома ВСУ, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость «перезагрузки генералитета».

СМИ и политологи отмечают, что Залужный стал главным конкурентом Зеленского. Если бы выборы президента были объявлены в ближайшее время, генерал набрал бы в первом туре 41% голосов против 23,7% за Зеленского, а во втором туре — 67,5% против 32,5%.