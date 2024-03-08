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Правительство с 1 апреля повысит размер социальных пенсий

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России с 1 апреля повысит социальные пенсии на 7,5% э, сообщила пресс-служба кабмина.

«Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год», — пояснили в правительстве.

Социальные пенсии получают россияне, которые не накопили достаточного стажа для получения страховой пенсии. Кроме того, такие выплаты положены людям с инвалидностью и по потере кормильца.

Кроме того, с 1 апреля на 7,5% увеличат размер пенсионного обеспечения «отдельных категорий граждан». Среди них:

- военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы;

- участники Великой Отечественной войны;

- граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

В общей сложности решение касается более 4 миллионов человек. На цель повышения социальных пенсий в бюджете заложено практически 37,5 миллиарда рублей.

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Экономика #Деньги
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