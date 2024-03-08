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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Премьер Греции Мицотакис назвал Россию врагом

Источник:
РИА Новости
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Россию «врагом Европы» и пообещал продолжить поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

«В этот мрачный для Европы час... мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом, чего наши враги, возможно, не ожидали. Мы продолжаем поддерживать Украину экономически и в военном отношении», — цитирует РИА Новости Мицотакиса.

Мицотакис выступил с заявлением на следующий день после визита в Одессу. Он заявил, что «российская ракета попала в порт, когда мы (с Владимиром Зеленским — ред.) его посещали».

«Вы нас не испугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину... столько, сколько потребуется. И, конечно, мы останемся абсолютно едины в этом решении», — сказал премьер Мицотакис.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения. «Во-первых, мы ни Грецию, ни кого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдете. Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом», — написала она в своем телеграм-канале.

Тема: Военная операция на Украине
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