Байден обратился к Путину во время послания к Конгрессу

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к обеим палатам Конгресса призвал утвердить законопроект о помощи Украине и обратился к российскому лидеры Владимиру Путину.
«Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь», — заявил Байден, говоря об Украине.
Он призвал Конгресс к борьбе. «Мы должны противостоять Путину. Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности (включающий помощь Украине, — ред.)», — призвал президент США.
«История наблюдает. Если США отступят, то это подвергнет опасности Украину, Европу, свободный мир, воодушевив тех, кто желает нам зла», — сказал Байден.
Москва неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта. Но Украина и западные страны во главе с США призывают в победе над Россией на поле боя.