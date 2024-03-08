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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден обратился к Путину во время послания к Конгрессу

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к обеим палатам Конгресса призвал утвердить законопроект о помощи Украине и обратился к российскому лидеры Владимиру Путину.

«Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь», — заявил Байден, говоря об Украине.

Он призвал Конгресс к борьбе. «Мы должны противостоять Путину. Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности (включающий помощь Украине, — ред.)», — призвал президент США.

«История наблюдает. Если США отступят, то это подвергнет опасности Украину, Европу, свободный мир, воодушевив тех, кто желает нам зла», — сказал Байден.

Москва неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта. Но Украина и западные страны во главе с США призывают в победе над Россией на поле боя.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Uynachalnica

Своих детей нет, но знает, когда их надо рожать...

Shader23

нет доступного жилья, нет детей, все же очевидно

Иркут 69

А они всегда так.... .лучше всех знают, чем никогда не занимались и кем не жили никогда

vad7958

Нет ни хочет народ плодиться при вашей власти...