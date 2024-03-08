Зеленский установил сроки демобилизации срочников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих, проходящих срочную службу. Она пройдет в апреле-мае 2024 года.

Речь идет о солдатах срочной службы, которые находились в армии на момент начала военных действий с Россией в феврале 2022 года. В 2021 году в украинскую армии было призвано 27,7 тысячи срочников.

Согласно документу, уволиться в запас смогут срочники, срок службы которых истек во время действия военного положения и был продлен сверх установленного. На Украине призыв на срочную службу не проводится с весны 2022 года.

В ходе рассмотрения инициативы в Верховной Раде в закон добавили положение о предоставлении военным, вернувшимся со срочной службы, отсрочки от мобилизации на 12 месяцев.