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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский установил сроки демобилизации срочников

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих, проходящих срочную службу. Она пройдет в апреле-мае 2024 года.

Речь идет о солдатах срочной службы, которые находились в армии на момент начала военных действий с Россией в феврале 2022 года. В 2021 году в украинскую армии было призвано 27,7 тысячи срочников.

Согласно документу, уволиться в запас смогут срочники, срок службы которых истек во время действия военного положения и был продлен сверх установленного. На Украине призыв на срочную службу не проводится с весны 2022 года.

В ходе рассмотрения инициативы в Верховной Раде в закон добавили положение о предоставлении военным, вернувшимся со срочной службы, отсрочки от мобилизации на 12 месяцев.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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