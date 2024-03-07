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Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты. Теперь запрет действует до 9 сентября 2024 года, сообщается на официальном сайте регулятора.

Ограничения по наличной валюте сохранятся в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, уточняется в сообщении.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00.00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года.

Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются только в рублях.

Одновременно регулятор на полгода продлил для банков запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

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Экономика #Деньги
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