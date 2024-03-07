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Кадыров опроверг существование «черного рынка» украинских пленных

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опроверг существование «черного рынка», на котором чеченские власти якобы закупают украинских военнопленных для их последующего обмена на пленных чеченцев.

Ранее на сайте The Times был опубликован материал, в котором представитель украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко заявил, что чеченские военные покупают попавших в плен украинских военнослужащих.

В дальнейшем их отвозят в Грозный, а после обменивают исключительно на чеченцев, утверждалось в материале. В публикации The Times приводится история 41-летнего Вячеслава Левицкого, который попал в плен после ранения в ходе боев вблизи Авдеевки.

Автор статьи указал, что украинца взяли в плен бойцы из ДНР, но потом отвезли на чеченскую позицию в тылу. Спустя несколько дней Левицкого отвезли в чеченскую столицу, где ему провели операцию по ампутации обеих рук и ног из-за обморожения и ранений.

Кадыров подтвердил, что Левицкого действительно доставили в Грозный. Однако глава республики заверил, что тот сдался бойцам именно спецназа «Ахмат» в апреле прошлого года. У него были перебиты ноги и обморожены руки.

У бойца ВСУ началась гангрена, чтобы спасти ему жизнь, врачи в Грозном провели операцию. После лечения мужчина вместе с двумя украинскими военнослужащими были переданы Киеву. Взамен в Россию вернулись три российских военных, уточнил глава Чечни.

«Я со всей ответственностью заявляю, что ни в России, ни в Чеченской Республике нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним. Сегодня Чеченская Республика — это субъект России, где действуют закон и порядок», — подчеркнул Кадыров.

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