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Смертельно опасные нанопластики нашли в артериях людей

Источник:
«Российская газета»
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Люди с микропластиком и нанопластиком в бляшках, выстилающих главный кровеносный сосуд шеи, могут иметь более высокий риск сердечного приступа, инсульта или смерти, к такому выводу пришли ученые из университета Кампании Луиджи Ванвителли (Италия).

Микропластик определяется как частицы размером менее 5 миллиметров, а нанопластики гораздо меньше — настолько крошечные, что их можно увидеть только в специализированные микроскопы. В последние годы их повсеместное распространение стало неоспоримым: их находили в человеческой крови, грудном молоке, ткани плаценты, в легких и печени.

Люди могут вдыхать и проглатывать частицы пластика. Он также может попасть в организм через кожу. Десятки тысяч частиц нанопластика содержатся в пластиковых бутылках с водой, приводит «Российская газета» отчет итальянских ученых.

Исследование дало шокирующие результаты: нанопластик может проникать в важнейшие кровеносные сосуды, обладая способностью блокировать нормальный кровоток в двух сонных артериях, которые снабжают кровью мозг, лицо и шею.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Своих детей нет, но знает, когда их надо рожать...

Shader23

нет доступного жилья, нет детей, все же очевидно

Иркут 69

А они всегда так.... .лучше всех знают, чем никогда не занимались и кем не жили никогда

vad7958

Нет ни хочет народ плодиться при вашей власти...