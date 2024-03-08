Смертельно опасные нанопластики нашли в артериях людей

Люди с микропластиком и нанопластиком в бляшках, выстилающих главный кровеносный сосуд шеи, могут иметь более высокий риск сердечного приступа, инсульта или смерти, к такому выводу пришли ученые из университета Кампании Луиджи Ванвителли (Италия).

Микропластик определяется как частицы размером менее 5 миллиметров, а нанопластики гораздо меньше — настолько крошечные, что их можно увидеть только в специализированные микроскопы. В последние годы их повсеместное распространение стало неоспоримым: их находили в человеческой крови, грудном молоке, ткани плаценты, в легких и печени.

Люди могут вдыхать и проглатывать частицы пластика. Он также может попасть в организм через кожу. Десятки тысяч частиц нанопластика содержатся в пластиковых бутылках с водой, приводит «Российская газета» отчет итальянских ученых.

Исследование дало шокирующие результаты: нанопластик может проникать в важнейшие кровеносные сосуды, обладая способностью блокировать нормальный кровоток в двух сонных артериях, которые снабжают кровью мозг, лицо и шею.