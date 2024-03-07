Начались съемки четвертого сезона сериала «Спасская»

Съемки четвертого сезона сериала «Спасская» стартовали в Сочи, также новые эпизоды будут снимать в Москве и Костроме, сообщила пресс-служба канала «Россия».

По сюжету четвертого сезона «Спасской», жизнь следователя из Сочи Анны Спасской (Карина Андоленко) висит на волоске. Бывший глава одной из мощнейших ОПГ Краснодарского края Николай Рябов (Валентин Смирнитский) отдает приказ устранить Спасскую.

Но Анне удается вызволить из плена девятилетнюю девочку Лизу, которую преступники похитили с целью выкупа. Она оказывается внучкой Рябова. В благодарность за спасение девочки криминальный авторитет отменяет свой приказ.

При этом у Рябова остаются счеты с бизнесменом Иваном Шалаевым (Дмитрий Ульянов). Двум злейшим врагам – Анне Спасской и Ивану Шалаеву – приходится объединиться, чтобы посадить Рябова, но задача оказывается гораздо сложнее, чем им казалось.

В сериале снимаются Карина Андоленко, Александр Голубев, Роман Маякин, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Мария Порошина, Дмитрий Ульянов, Валентин Смирнитский, Ольга Чудакова, Виталий Коваленко.

Четвертый сезон сериала «Спасская» выйдет на канале «Россия», точной даты премьеры пока нет.