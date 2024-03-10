НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач посоветовала, как укрепить иммунитет после зимы

Источник:
«Известия»
142 0

Весной здоровье оказывается под угрозой, и вероятность заболеть становится выше из-за ослабленного после долгой зимы иммунитета, рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

Для того чтобы повысить иммунитет после зимы, необходимо придерживаться ряда рекомендаций, отметила Бурнацкая. Главное — правильное питание. Необходимо употреблять больше овощей и фруктов, что расширяет спектр витаминов и микроэлементов, которые получает организм, сказала «Известиям» Барнацкая.

«Сюда же можно отнести и употребление пробиотиков, или "хороших" бактерий, которые повышают эффективность иммунной системы, секретируя антитела к вирусам и содержатся в кефире, кисломолочных продуктах», — отметила врач

По ее словам, к правильному питанию можно отнести и ежедневное употребление витамина D, его ежедневный прием снижает долю заболеваемости сезонным гриппом более чем на 40%. «Употреблять витамин D и пробиотики можно, только проконсультировавшись с врачом», — указала Бурнацкая.

Также важны полноценный сон, занятия спортом, мытье рук. Врач также рекомендовала избегать стрессовых ситуаций.

Еще по теме
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Определена самая опасная сексуальная поза
Врач предупредила о вреде утренней зарядки
Перечислены причины появления шума в ушах
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина открыла африканский фронт против России
Бездетная Голикова назвала «правильный возраст» для рождения ребенка
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
Медведев жестко ответил на угрозы Макрона
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
77
Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг
55
Медведев призвал выгнать послов ЕС за отказ от встречи с Лавровым
55
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
47
Госдеп заявил о наличии у Украины плана победы над Россией
41
Франция соберет альянс для отправки войск на Украину