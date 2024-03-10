Врач посоветовала, как укрепить иммунитет после зимы

Весной здоровье оказывается под угрозой, и вероятность заболеть становится выше из-за ослабленного после долгой зимы иммунитета, рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

Для того чтобы повысить иммунитет после зимы, необходимо придерживаться ряда рекомендаций, отметила Бурнацкая. Главное — правильное питание. Необходимо употреблять больше овощей и фруктов, что расширяет спектр витаминов и микроэлементов, которые получает организм, сказала «Известиям» Барнацкая.

«Сюда же можно отнести и употребление пробиотиков, или "хороших" бактерий, которые повышают эффективность иммунной системы, секретируя антитела к вирусам и содержатся в кефире, кисломолочных продуктах», — отметила врач

По ее словам, к правильному питанию можно отнести и ежедневное употребление витамина D, его ежедневный прием снижает долю заболеваемости сезонным гриппом более чем на 40%. «Употреблять витамин D и пробиотики можно, только проконсультировавшись с врачом», — указала Бурнацкая.

Также важны полноценный сон, занятия спортом, мытье рук. Врач также рекомендовала избегать стрессовых ситуаций.