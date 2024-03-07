Бездетная Голикова назвала «правильный возраст» для рождения ребенка

Создавать семью нужно в возрасте от 18 до 24 лет, и чем раньше родится первый ребенок, тем быстрее появится второй и третий, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Всемирном фестивале молодежи.

«Помните, что репродуктивный возраст женщины короток. Самый правильный возраст — до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России — 26 лет», — сказала Голикова.

В качестве плохого примера она привела страны, где средний возраст рождения детей — это 31 год.

Голикова подчеркнула, что молодым людям «не должно быть страшно встретить старость», и вокруг них «должны быть близкие и любимые люди, а нет ничего важнее, чем дети».

Сама Голикова замужем во второй раз. Собственных детей у нее нет.