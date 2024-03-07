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Пугачеву потребовали признать иноагентом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @alla_orfey

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин потребовали признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом после ее слов о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Пугачева в соцсети опубликовала видео, где обратилась к Стасу Михайлову с насмешкой. Она сказала, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию и назвала коллегу неприличным словом.

Активисты обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием признать Пугачеву иноагентом, поскольку та сразу после начала СВО уехала из страны, поддерживает других иноагентов и критикует Россию.

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Топ комментариев

Captain Nemo

А вот и специалист нарисовался несотрешь.

snoo

и ранен в голову на колчаковских фронтах

Asd10

Пытается от сути съехать на несущественные детали. Типа укропская увертка такая... 🤣

fender1984

А здесь всё про вилы.Любому, у кого есть хоть толика разума, ясно что без нато`вской помощи хохолики...