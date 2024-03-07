Пугачеву потребовали признать иноагентом

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин потребовали признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом после ее слов о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Пугачева в соцсети опубликовала видео, где обратилась к Стасу Михайлову с насмешкой. Она сказала, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию и назвала коллегу неприличным словом.

Активисты обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием признать Пугачеву иноагентом, поскольку та сразу после начала СВО уехала из страны, поддерживает других иноагентов и критикует Россию.