Ким Чен Ын дал указание ускорить «подготовку к войне»

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил место проведения учений и распорядился увеличить интенсивность усилий по повышению боеготовности военнослужащих, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын посетил базу Корейской народной армии в западной части страны, предназначенную для оперативных учений, где осмотрел тренировочные сооружения и руководил практическими маневрами военных частей.

«Наша армия должна предъявлять к себе самые строгие требования и постоянно наращивать практические учения для быстрого повышения боевой подготовки в целях обеспечения полной готовности к войне в соответствии с изменениями и ее современными формами», — цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.

Вооруженные силы на всех уровнях должны начать новый бурный период в «ускорении подготовки к войне» в соответствии с ситуацией, подчеркнул лидер Северной Кореи.