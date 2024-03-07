Фильм «Онегин» вышел в прокат

Фильм «Онегин» по роману в стихах Александра Пушкина вышел в прокат в российских кинотеатрах. Главную роль сыграл Виктор Добронравов.

По сюжету фильма, как и по сюжету романа, Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица.

Светская жизнь давно утомила героя, потому известие о болезни живущего в деревни дяди, он воспринимает, как возможность сбежать от опостылевшего света. Он приезжает в деревню, но дядю застает уже мертвым.

Онегин запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве он живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин – юный восторженный не пресыщенный жизнью Ленский.

Роль Онегина сыграл Виктор Добронравов, Ленского — Денис Прытков. В роли Татьяны Лариной Лиза Моряк, а Ольга — Таня Сабинова.