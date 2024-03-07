Премьер Словакии обвинил Чехию в поддержке конфликта на Украине

Чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Так политик в видеообращении к своему чешскому коллеге Петру Фиале отреагировал на решение правительства Чехии отказаться от совместных заседаний со словацким кабмином.

«Принимаем во внимание, что чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано поддерживать войну на Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире», — цитирует ТАСС Фицо.

Он сообщил, что чешское правительство в среду вечером проинформировало словацкую сторону о решении отложить на неопределенное время запланированное в Чехии на апрель очередное совместное заседание кабминов, которые в последние годы проходили в форме консультаций.

«В качестве причины оно привело разницу во взглядах чешского и словацкого правительства на конфликт на Украине», — сказал Фицо.