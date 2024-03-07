НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Премьер Словакии обвинил Чехию в поддержке конфликта на Украине

Источник:
ТАСС
388 2

Чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Так политик в видеообращении к своему чешскому коллеге Петру Фиале отреагировал на решение правительства Чехии отказаться от совместных заседаний со словацким кабмином.

«Принимаем во внимание, что чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано поддерживать войну на Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире», — цитирует ТАСС Фицо.

Он сообщил, что чешское правительство в среду вечером проинформировало словацкую сторону о решении отложить на неопределенное время запланированное в Чехии на апрель очередное совместное заседание кабминов, которые в последние годы проходили в форме консультаций.

«В качестве причины оно привело разницу во взглядах чешского и словацкого правительства на конфликт на Украине», — сказал Фицо.

Тема: Военная операция на Украине
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
Кремль отреагировал на призыв к аресту российских военачальников
Орбан обсудит с Трампом установление мира на Украине
Украинский дрон атаковал склад ГСМ в Курской области
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина открыла африканский фронт против России
Мотылька разоблачили в третьем выпуске «Маски»
Как восстановить смартфон Xiaomi после сбоя без потери данных
Россия приведет в боевую готовность оружие Судного дня
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Немецкое командование обсудило бомбардировку Крымского моста
55
Медведев призвал выгнать послов ЕС за отказ от встречи с Лавровым
54
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
52
Запад напомнил Зеленскому о необходимости платить за снаряды
49
Госдеп заявил о наличии у Украины плана победы над Россией