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Уровень бедности в России обновил исторический минимум

Источник:
РБК
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Порядка 13,5 миллиона человек или 9,3% населения в 2023 году в России находилось за чертой бедности, сообщил Росстат. Это на 0,8 миллиона человек ниже результата 2022 года, который стал рекордно малым за историю Российской Федерации.

В среднем граница бедности в 2023 году составила 14 339 рублей — люди, имеющие месячный доход ниже этого уровня, признаются в статистике бедными.

На снижение уровня бедности повлиял комплекс факторов, сказал РБК профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В первую очередь это введение единого пособия — его начали выплачивать малообеспеченным семьям и беременным женщинам с 2023 года, что вывело многих из границ бедности

Вторая причина — рост заработных плат на фоне дефицита кадров, говорит Сафонов. В 2023 году реальные зарплаты населения увеличились на 7,8% — рекордно за пять лет, а реальные располагаемые доходы — на 5,4%, сообщал Росстат.

Третий фактор — решение о том, что минимальный размер оплаты труда должен быть выше уровня прожиточного минимума в 2023–2024 годах, перечисляет Сафонов. Таким образом из-под границы бедности были выведены сотрудники с минимальными зарплатами.

И наконец, вклад в снижение уровня бедности внесла специальная военная операция: как за счет оплаты труда работников оборонно-промышленного комплекса и денежных довольствий военным, так и за счет компенсационных выплат семьям погибших и раненых, объяснил эксперт.

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Captain Nemo

А вот и специалист нарисовался несотрешь.

Asd10

Пытается от сути съехать на несущественные детали. Типа укропская увертка такая... 🤣

snoo

и ранен в голову на колчаковских фронтах

mosquito__2010

Цитата(Иркут 69 @ 6.3.2024, 11:34) А где про вилы.? Теряешь хватку... 😀Маладец что не можешь опровергнуть...