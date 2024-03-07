Уровень бедности в России обновил исторический минимум

Порядка 13,5 миллиона человек или 9,3% населения в 2023 году в России находилось за чертой бедности, сообщил Росстат. Это на 0,8 миллиона человек ниже результата 2022 года, который стал рекордно малым за историю Российской Федерации.

В среднем граница бедности в 2023 году составила 14 339 рублей — люди, имеющие месячный доход ниже этого уровня, признаются в статистике бедными.

На снижение уровня бедности повлиял комплекс факторов, сказал РБК профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В первую очередь это введение единого пособия — его начали выплачивать малообеспеченным семьям и беременным женщинам с 2023 года, что вывело многих из границ бедности

Вторая причина — рост заработных плат на фоне дефицита кадров, говорит Сафонов. В 2023 году реальные зарплаты населения увеличились на 7,8% — рекордно за пять лет, а реальные располагаемые доходы — на 5,4%, сообщал Росстат.

Третий фактор — решение о том, что минимальный размер оплаты труда должен быть выше уровня прожиточного минимума в 2023–2024 годах, перечисляет Сафонов. Таким образом из-под границы бедности были выведены сотрудники с минимальными зарплатами.

И наконец, вклад в снижение уровня бедности внесла специальная военная операция: как за счет оплаты труда работников оборонно-промышленного комплекса и денежных довольствий военным, так и за счет компенсационных выплат семьям погибших и раненых, объяснил эксперт.