НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская ракета взорвалась неподалеку от Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
374 2
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Российские войска в среду, 6 марта нанесли удар по ангару в промышленной портовой зоне Одессы, сообщило Минобороны России. В это время поблизости находился президент Украины Владимир Зеленский.

В ангаре осуществлялась подготовка к боевым действиям безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснили в Минобороны России. Цель удара была достигнута, объект поражен, уточнили в военном ведомстве.

По информации местным СМИ, 6 марта в Одессе прогремела серия взрывов. В это время в городе находился Зеленский, где он должен был встретится с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Греческие СМИ сообщили, что взрыв ракеты прогремел в 150 метрах от делегации Мицотакиса. Никто из ее членов не пострадал.

Поблизости от взрыва находился и Зеленский со своим окружением. «Мы не только слышали, мы видели сегодня удар», — сказал он.

Еще по теме
Эксперт объяснил разговоры об отправке войск НАТО на Украину
Госдеп заявил о наличии у Украины плана победы над Россией
Минобороны РФ раскрыло возможные сценарии нападения на Россию
Макрон допустил отправку войск Запада на Украину
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина открыла африканский фронт против России
Мотылька разоблачили в третьем выпуске «Маски»
Как восстановить смартфон Xiaomi после сбоя без потери данных
Россия приведет в боевую готовность оружие Судного дня
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

Captain Nemo

А вот и специалист нарисовался несотрешь.

Asd10

Пытается от сути съехать на несущественные детали. Типа укропская увертка такая... 🤣

snoo

и ранен в голову на колчаковских фронтах

mosquito__2010

Цитата(Иркут 69 @ 6.3.2024, 11:34) А где про вилы.? Теряешь хватку... 😀Маладец что не можешь опровергнуть...