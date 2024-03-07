Российская ракета взорвалась неподалеку от Зеленского

Российские войска в среду, 6 марта нанесли удар по ангару в промышленной портовой зоне Одессы, сообщило Минобороны России. В это время поблизости находился президент Украины Владимир Зеленский.

В ангаре осуществлялась подготовка к боевым действиям безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснили в Минобороны России. Цель удара была достигнута, объект поражен, уточнили в военном ведомстве.

По информации местным СМИ, 6 марта в Одессе прогремела серия взрывов. В это время в городе находился Зеленский, где он должен был встретится с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Греческие СМИ сообщили, что взрыв ракеты прогремел в 150 метрах от делегации Мицотакиса. Никто из ее членов не пострадал.

Поблизости от взрыва находился и Зеленский со своим окружением. «Мы не только слышали, мы видели сегодня удар», — сказал он.