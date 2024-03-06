Цена на золото выросла до абсолютного максимума

Стоимость апрельского контракта на золото на Чикагской товарной бирже 6 марта выросла до 2153,55 доллара за унцию, свидетельствуют данные торгов.

Достигнутый уровень стал новым историческим максимумом. Предыдущий ценовой рекорд, который составлял 2152,3 доллара за унцию золота, был зафиксирован 4 декабря 2023 года. Стоимость золота за последние пять дней подскочила почти на 5%.

Интерес к золотым слиткам среди трейдеров вырос на фоне спекуляций о том, что Федеральная резервная система США может перейти к снижению ключевой процентной ставки. По итогам январского заседания ФРС сохранила ставку на уровне 5,25–5,5%.

Вложения в золото стали рассматриваться инвесторами как способ сохранить свои активы, в том числе из-за геополитических рисков, которые возросли с начала 2024 года.

Среди рисков эксперты называют удары йеменских хуситов по судам в Красном море, проблемы с экономикой в Китае, а также предстоящие выборы президента США.