Армия России уничтожила еще один танк M1 Abrams на авдеевском направлении. Таким образом, количество подбитых Abrams за последние дни достигло четырех.

Американская бронемашина была ликвидирована в ходе танковой дуэли экипажем Т-72Б3 с первого выстрела, пишет РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений ВС РФ, выполняющего задачи на данном участке фронта.

Накануне стало известно об уничтожении Abrams в районе населенного пункта Бердычи. Танк поразили из противотанкового ракетного комплекса бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.

Первый танк Abrams был подбит 26 февраля военнослужащим 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Сообщения об уничтожении второго танка Abrams под Авдеевкой появились 3 марта. Всего на данном участке действовали пять американских M1 Abrams.