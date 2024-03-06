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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России уничтожила еще один танк M1 Abrams на авдеевском направлении. Таким образом, количество подбитых Abrams за последние дни достигло четырех.

Американская бронемашина была ликвидирована в ходе танковой дуэли экипажем Т-72Б3 с первого выстрела, пишет РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений ВС РФ, выполняющего задачи на данном участке фронта.

Накануне стало известно об уничтожении Abrams в районе населенного пункта Бердычи. Танк поразили из противотанкового ракетного комплекса бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.

Первый танк Abrams был подбит 26 февраля военнослужащим 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Сообщения об уничтожении второго танка Abrams под Авдеевкой появились 3 марта. Всего на данном участке действовали пять американских M1 Abrams.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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d6w58vnowu

а тех, которые бомбили других мирных граждан, можно не ловить получается?Или других мирных граждан совсем...

corrector

они застряли в грязи, были подбиты из РПГ производства прошлого века и сожжены китайскими пластиковыми...

mosquito__2010

Цитата(Иркут 69 @ 6.3.2024, 11:34) А где про вилы.? Теряешь хватку... 😀Маладец что не можешь опровергнуть...

mosquito__2010

Америка с нами = Бахмут мы не сдадим = Полмиллиона закопанных несдавальщиков = 10 миллионов беженцев...