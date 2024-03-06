Создан цифровой двойник Земли

Международная команда ученых создала цифровой двойник Земли, с помощью которого можно предсказывать стихийные бедствия.

Пока двойник представляет собой точную цифровую модель круговорота воды на Земле, пишет Phys.org. В дальнейшем модель предстоит пополнять новыми данными, пока она не превратится в полный виртуальный двойник планеты.

Для создания модели ученые использовали огромные массивы спутниковых данных, а также известные данные наблюдений за климатом Земли, в том числе измерения влажности почвы, осадков, испарений, речных сток и глубину снежного покрова.

Все это разработчики интегрировали в облачную цифровую платформу, которую можно использовать для моделирования и визуализации. Уже сейчас инструмент используется для оценки рисков наводнений, оползней и других стихийных бедствий.

В перспективе появление таких цифровых двойников планеты будет иметь ключевое значение для управления последствиями изменения климата и других антропогенных воздействий, уверены создатели модели.