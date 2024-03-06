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Создан цифровой двойник Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Международная команда ученых создала цифровой двойник Земли, с помощью которого можно предсказывать стихийные бедствия.

Пока двойник представляет собой точную цифровую модель круговорота воды на Земле, пишет Phys.org. В дальнейшем модель предстоит пополнять новыми данными, пока она не превратится в полный виртуальный двойник планеты.

Для создания модели ученые использовали огромные массивы спутниковых данных, а также известные данные наблюдений за климатом Земли, в том числе измерения влажности почвы, осадков, испарений, речных сток и глубину снежного покрова.

Все это разработчики интегрировали в облачную цифровую платформу, которую можно использовать для моделирования и визуализации. Уже сейчас инструмент используется для оценки рисков наводнений, оползней и других стихийных бедствий.

В перспективе появление таких цифровых двойников планеты будет иметь ключевое значение для управления последствиями изменения климата и других антропогенных воздействий, уверены создатели модели.

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d6w58vnowu

а тех, которые бомбили других мирных граждан, можно не ловить получается?Или других мирных граждан совсем...

corrector

они застряли в грязи, были подбиты из РПГ производства прошлого века и сожжены китайскими пластиковыми...

mosquito__2010

Цитата(Иркут 69 @ 6.3.2024, 11:34) А где про вилы.? Теряешь хватку... 😀Маладец что не можешь опровергнуть...

mosquito__2010

Америка с нами = Бахмут мы не сдадим = Полмиллиона закопанных несдавальщиков = 10 миллионов беженцев...