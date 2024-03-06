Windows 11 перестанет поддерживать Android-приложения

Microsoft объявила о прекращении поддержки подсистемы Windows Subsystem for Android (WSA). Этот инструмент в Windows 11 позволяет устанавливать и запускать Android-приложения.

Приложения для Android, включая мобильные игры из Amazon App Store для Windows, перестанут работать в операционной системе Windows 11 с 5 марта 2025 года, сообщается на официальном сайте корпорации.

«Клиенты, которые установили приложения Amazon App Store или Android до 5 марта 2024 года, сохранят доступ к этим приложениям до даты прекращения поддержки 5 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

Windows Subsystem for Android была представлена вместе с релизом операционной системы Windows 11 в 2021 году. Полноценная работа платформы началась только в 2022 году. Microsoft позиционировала WSA как одно из основных отличий новой ОС от Windows 10.