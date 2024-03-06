Кремль отреагировал на призыв к аресту российских военачальников

Россия не является участником Римского статута, а потому не признает никакие решения Международного уголовного суда (МУС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал выдачу МУС ордеров на арест российских командующих дальней авиацией Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова.

«Мы не участники статута, мы не признаем это. Соответствующим образом относимся к таким решениям», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, «это не первое решение [МУС в отношении России]», — напомнил представитель Кремля. Ранее этот суд выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.