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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль отреагировал на призыв к аресту российских военачальников

Источник:
ТАСС
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Россия не является участником Римского статута, а потому не признает никакие решения Международного уголовного суда (МУС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал выдачу МУС ордеров на арест российских командующих дальней авиацией Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова.

«Мы не участники статута, мы не признаем это. Соответствующим образом относимся к таким решениям», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, «это не первое решение [МУС в отношении России]», —  напомнил представитель Кремля. Ранее этот суд выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Тема: Военная операция на Украине
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d6w58vnowu

а тех, которые бомбили других мирных граждан, можно не ловить получается?Или других мирных граждан совсем...

corrector

они застряли в грязи, были подбиты из РПГ производства прошлого века и сожжены китайскими пластиковыми...

mosquito__2010

Цитата(Иркут 69 @ 6.3.2024, 11:34) А где про вилы.? Теряешь хватку... 😀Маладец что не можешь опровергнуть...

mosquito__2010

Америка с нами = Бахмут мы не сдадим = Полмиллиона закопанных несдавальщиков = 10 миллионов беженцев...