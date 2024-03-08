Диетолог перечислила пять главных ошибок в женском питании

Женщины совершают характерные ошибки в питании, которые могут нанести серьезный вред здоровью, рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

Первая ошибка — избыток простых углеводов, особенно во время частых перекусов. Булочки, печенье, крекеры, шоколад, конфеты желательно полностью исключить из рациона, в крайнем случае — перенести на первую половину дня, приводят «Известия» слова врача.

Вторая ошибка — исключения жиров из ежедневного рациона в погоне за снижением калорий. При этом роль жира для организма крайне важна. Питание женщины должно быть насыщено качественными жирами — нерафинированные растительные масла, рыба, орехи, мясная продукция, яйца, не обезжиренные молочные продукты, пояснила Мещерякова.

Третья ошибка — отказ от сложных углеводов. Женщины, увлекающиеся контролем веса, зачастую вместе с простыми углеводами, также сокращают или же полностью исключают и сложные. По словам врача, отказ от таких продуктов как крупы, бобовые, цельнозерновой хлеб является ошибкой.

Четвертая ошибка — погоня за низкокалорийным питанием, когда женщина пытается быстро снизить вес и уходит на длительный период в экстремально низкие калорийности (от 800 до 1000 калорий за день). Так в организме появляется глубокий дефицит ряда незаменимых аминокислот, минералов, всех групп витаминов и других важных элементов.

Пятая ошибка — увлечение газированными напитками. Их частое употребление нарушает кислотно-щелочное равновесие и создает угрозу дефицита минералов, которые отвечают за здоровые суставы, ногти, зубы, нормальную работу центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, предупредила врач.