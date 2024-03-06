Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 марта во Флориде обсудит с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом вопрос установления мира на Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Что мы определенно хотели бы обсудить с ним так это то, как добиться мира на Украине и в восточной части Европы», — сказал РИА Новости Сийярто. В Будапеште считают, что «мир на Украине — это президент Трамп», добавил Сийярто.

По его словам, без избрания Трампа «мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания». «Мы понимаем, что с такой нашей позицией мы не представляем большинство в Европе. Но, тем не менее, мы в этом убеждены», — отметил глава МИД.

В случае победы Трампа на президентских выборах в 2020 году конфликт «на Украине бы не разразился, и эта ситуация на Ближнем Востоке уже разрешилась бы гораздо быстрее», уверен Сийярто.