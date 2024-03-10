Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России

НАТО всерьез готовится к войне с Россией, пропагандистская машина альянса раскручена на полную мощь, заявил профессор политологии из Чехии Петр Друлак.

«Как мне кажется, часть истеблишмента в НАТО действительно всерьез готовится и планирует войну с Россией», — приводит чешское издание Parlamentn listy мнение Друлака.

По его словам, в последнее время руководители Североатлантического альянса все чаще говорят о том, «что мы должны готовиться к войне с Россией в обозримом будущем». «Похоже, в Европе есть государства, чьи правительства готовы в этом участвовать. Вот что самое плохое», — отметил профессор.

«Есть часть наднационального глубинного государства, которая готовит войну, и, как уже говорил, я опасаюсь, что могут готовиться и операции под фальшивым флагом, которые втянут нас в войну», — сказал Друлак.

Он полагает, что война начнется, то это будет регионально ограниченный конфликт, который может вылиться за пределы Украины и «охватить часть Центральной и Восточной Европы, например, при взаимной договоренности о неприменении ядерного оружия».