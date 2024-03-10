НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России

Источник:
Parlamentni listy
478 2

НАТО всерьез готовится к войне с Россией, пропагандистская машина альянса раскручена на полную мощь, заявил профессор политологии из Чехии Петр Друлак.

«Как мне кажется, часть истеблишмента в НАТО действительно всерьез готовится и планирует войну с Россией», — приводит чешское издание Parlamentn listy мнение Друлака.

По его словам, в последнее время руководители Североатлантического альянса все чаще говорят о том, «что мы должны готовиться к войне с Россией в обозримом будущем». «Похоже, в Европе есть государства, чьи правительства готовы в этом участвовать. Вот что самое плохое», — отметил профессор.

«Есть часть наднационального глубинного государства, которая готовит войну, и, как уже говорил, я опасаюсь, что могут готовиться и операции под фальшивым флагом, которые втянут нас в войну», — сказал Друлак.

Он полагает, что война начнется, то это будет регионально ограниченный конфликт, который может вылиться за пределы Украины и «охватить часть Центральной и Восточной Европы, например, при взаимной договоренности о неприменении ядерного оружия».

Тема: Военная операция на Украине
ВСУ пожаловалось на дефицит здоровых солдат
Франция соберет альянс для отправки войск на Украину
Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг
Российские военные одним выстрелом уничтожили три комплекса ВСУ
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина открыла африканский фронт против России
Бездетная Голикова назвала «правильный возраст» для рождения ребенка
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
Медведев жестко ответил на угрозы Макрона
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
77
Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг
55
Медведев призвал выгнать послов ЕС за отказ от встречи с Лавровым
55
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
47
Госдеп заявил о наличии у Украины плана победы над Россией
41
Франция соберет альянс для отправки войск на Украину