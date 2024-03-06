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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинский дрон атаковал склад ГСМ в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Резервуар с топливом в Курской области загорелся после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

В Белгородской области ПВО уничтожила украинский дрон. «В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее», — написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

Тема: Военная операция на Украине
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