Украинский дрон атаковал склад ГСМ в Курской области

Резервуар с топливом в Курской области загорелся после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

В Белгородской области ПВО уничтожила украинский дрон. «В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее», — написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.