Почему eSIM от Тинькофф лучше

Одна из технологических инноваций, которая в последнее время приобрела особую популярность — eSIM , электронная версия традиционной SIM-карты. Этот формат предлагает пользователям гибкость и удобство мобильной связи, а также особые «фишки». А предложение от Тинькофф Банка заслуживает особого внимания.

Что такое eSIM

eSIM — это интегрированный чип внутри устройства, обладающий функционалом стандартной SIM-карты без необходимости ее физического наличия. Подключение к сети происходит путем загрузки настроек связи непосредственно в смартфон, планшет или умные часы.

Это повышает безопасность: в случае утраты устройства возможность использования eSIM на другом аппарате отсутствует.

Преимущества eSIM от Тинькофф

Мгновенное и простое подключение. Заказ eSIM возможен без выхода из дома и занимает всего пять минут, после чего сразу будет доступ к мобильной связи.

Безвозмездное оформление и активация. Тинькофф освобождает от дополнительных расходов на активацию и оформление, в отличие от других операторов, взимающих плату за эти услуги.

Выгодные тарифные планы. Подписка Tinkoff Pro дает ежемесячно 1,2 тысячи минут разговора и 30% скидку на интернет, с возможностью бесплатного использования на протяжении первых двух месяцев.

Эксклюзивные бонусы. Перенеся номер в Тинькофф, клиент получает три месяца подписки Tinkoff Pro бесплатно и шанс заработать 500 рублей на свой счет, пригласив друга.

Почему абоненты выбирают eSIM

Выбор в пользу eSIM обусловлен множеством ее преимуществ перед классическими SIM-картами:

Универсальность и удобство . eSIM упрощает смену операторов или тарифных планов, избавляя от необходимости физической замены карты.

. eSIM упрощает смену операторов или тарифных планов, избавляя от необходимости физической замены карты. Высокий уровень защиты . Потеря устройства не влечет за собой риска незаконного использования связи, поскольку восстановление доступа возможно только в вашем присутствии.

. Потеря устройства не влечет за собой риска незаконного использования связи, поскольку восстановление доступа возможно только в вашем присутствии. Двойная нумерация. Наличие одновременно двух номеров на устройстве: физической SIM и eSIM — позволяет легко разделять личные и рабочие звонки.

Как начать пользоваться eSIM от Тинькофф

Чтобы начать пользоваться eSIM от Тинькофф, достаточно выполнить несколько простых шагов:

Оформить заявку на eSIM на сайте Тинькофф или через мобильное приложение.

После подтверждения заявки следовать инструкции по активации eSIM, используя QR-код.

Настроить тариф.

eSIM от Тинькофф — не просто альтернатива традиционной SIM-карте, а шаг в будущее мобильной связи, где удобство, безопасность и гибкость стоят на первом месте.