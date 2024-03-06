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Почему eSIM от Тинькофф лучше

Источник:
Sibnet.ru
202 0
Тинькофф банк
Фото: © Sibnet.ru
Одна из технологических инноваций, которая в последнее время приобрела особую популярность — eSIM , электронная версия традиционной SIM-карты. Этот формат предлагает пользователям гибкость и удобство мобильной связи, а также особые «фишки». А предложение от Тинькофф Банка заслуживает особого внимания.

Что такое eSIM

eSIM — это интегрированный чип внутри устройства, обладающий функционалом стандартной SIM-карты без необходимости ее физического наличия. Подключение к сети происходит путем загрузки настроек связи непосредственно в смартфон, планшет или умные часы.

Это повышает безопасность: в случае утраты устройства возможность использования eSIM на другом аппарате отсутствует.

Преимущества eSIM от Тинькофф

Мгновенное и простое подключение. Заказ eSIM возможен без выхода из дома и занимает всего пять минут, после чего сразу будет доступ к мобильной связи.

Безвозмездное оформление и активация. Тинькофф освобождает от дополнительных расходов на активацию и оформление, в отличие от других операторов, взимающих плату за эти услуги.

Выгодные тарифные планы. Подписка Tinkoff Pro дает ежемесячно 1,2 тысячи минут разговора и 30% скидку на интернет, с возможностью бесплатного использования на протяжении первых двух месяцев.

Эксклюзивные бонусы. Перенеся номер в Тинькофф, клиент получает три месяца подписки Tinkoff Pro бесплатно и шанс заработать 500 рублей на свой счет, пригласив друга.

Почему абоненты выбирают eSIM

Выбор в пользу eSIM обусловлен множеством ее преимуществ перед классическими SIM-картами:

  • Универсальность и удобство. eSIM упрощает смену операторов или тарифных планов, избавляя от необходимости физической замены карты.
  • Высокий уровень защиты. Потеря устройства не влечет за собой риска незаконного использования связи, поскольку восстановление доступа возможно только в вашем присутствии.
  • Двойная нумерация. Наличие одновременно двух номеров на устройстве: физической SIM и eSIM — позволяет легко разделять личные и рабочие звонки.

Как начать пользоваться eSIM от Тинькофф

Чтобы начать пользоваться eSIM от Тинькофф, достаточно выполнить несколько простых шагов:

  • Оформить заявку на eSIM на сайте Тинькофф или через мобильное приложение.
  • После подтверждения заявки следовать инструкции по активации eSIM, используя QR-код.
  • Настроить тариф.

eSIM от Тинькофф — не просто альтернатива традиционной SIM-карте, а шаг в будущее мобильной связи, где удобство, безопасность и гибкость стоят на первом месте.

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«Тинькофф Мобайл», ОГРН 1177746287498, лицензия Роскомнадзора №154950, erid: 2VfnxxtrCEC
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Killer X

Осторожней, дружок. За фейки о армии теперь статья.

mosquito__2010

Цитата(Иркут 69 @ 6.3.2024, 11:34) А где про вилы.? Теряешь хватку... 😀Маладец что не можешь опровергнуть...

fender1984

А здесь всё про вилы.Любому, у кого есть хоть толика разума, ясно что без нато`вской помощи хохолики...

pepelmetal

А на америге и на европе, когда говорят о нападении России на нато, или этодругое ?