Поседение волос оказалось обратимым процессом

Поседение волос с возрастом может быть обратимым процессом, говорится в исследовании ученых из Университета Майами и Колумбийского университета (США).

Результаты исследования указывают на то, что «существует окно возможностей, в течение которого поседение, братимо, вопреки устоявшемуся мнению, сказал изданию Scientific American дерматолог из Университета Майами Ральф Паус.

Большинство людей замечают у себя первую седину в возрасте 30 с небольшим лет. По словам Пауса, в период, когда поседение только начинается, этот процесс является наиболее обратимым. У тех, у кого вся голоса уже седая, вероятнее всего, «точки невозврата» пройдена.

Ученые установили прямую связь между поседением и стрессом. Выяснилось, что цвет волос может восстановиться в период нервного расслабления .

Так у 35-летнего мужчины с каштановыми волосами ученые зафиксировали восстановление первоначального цвета на пяти прядях, которое произошло во время его двухнедельного отпуска.