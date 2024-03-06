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Эксперт объяснил разговоры об отправке войск НАТО на Украину

Источник:
ТАСС
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Дискуссия об отправке войск стран НАТО на Украину свидетельствует о панике на Западе после перехода Авдеевки под контроль российской армии, считает военный аналитик, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон не стал бы говорить о вводе французских войск на Украину, если бы был уверен, что украинская армия все еще способна решительно изменить ход войны», — сказал ТАСС военный аналитик.

По его словам, судя по всему, французский лидер больше не верит в эффективность поставляемого странами Запада «чудо-оружия». Даже тот факт, что Западная Европа до сих пор служила надежной площадкой для подготовки и материального обеспечения украинской армии, пока не смог переломить ход войны», — отметил Боссхард.

Он напомнил, что армия Украины, «организованная, оснащенная, обученная и руководимая в соответствии с доктриной НАТО», не приблизилась «к достижению амбициозных целей, поставленных прошлым летом». «Это еще один удар по имиджу НАТО в год ее 75-летия», — констатировал Боссхард.

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