НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Власти задумались над созданием государственного маркетплейса

Источник:
«Ведомости»
253 2

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил создать государственный маркетплейс. С такой инициативой он выступил на круглом столе «Законодательное регулирование деятельности маркетплейсов».

«Вы не думали, что, чтобы поддержать наших российских товаропроизводителей, может быть, создать свой маркетплейс для именно российских товаропроизводителей с сертификатами?» — приводят «Ведомости» обращение Абрамова к представителям российского правительства.

По его словам, сейчас в России много приличных сервисов, таких как «Госуслуги» или «Почта России», которые имеют государственное участие. В государственном маркетплейсе потребитель будет уверен, что у товаров есть сертификаты и они прошли все проверки, отметил Абрамов.

«А самое главное, что вы, наверное, не 20% будете с продавца брать, например, а какую-то минимальную плату», — подчеркнул он.

Еще по теме
Закон ужесточит правила работы маркетплейсов
Онлайн-покупки россиян обложат единой пошлиной
Тысячи семейных ферм и магазинов открыли на Алтае
Магазины пожаловались на убытки из‑за цен на яйца
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наставники «Голоса» ради смеха повернулись к Инстасамке
Мотылька разоблачили в третьем выпуске «Маски»
Ученые пообещали рекордную жару в 2024 году из‑за Эль‑Ниньо
Как восстановить смартфон Xiaomi после сбоя без потери данных
Обсуждение (2)
Картина дня
Госдеп заявил о наличии у Украины плана победы над Россией
Эксперт объяснил разговоры об отправке войск НАТО на Украину
Власти задумались над созданием государственного маркетплейса
Момент удара молнии в самолет попал на видео
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Ну минус тебе конечно за попытку порекомендовать аудитории стать страусами и голову в песок.

anubis77

Ты бытовые заботы сравнил с мировосприятием? Вот это реальные откорячки Да ты с каждым разом ещё смешней...

pepelmetal

А на америге и на европе, когда говорят о нападении России на нато, или этодругое ?

corrector

они застряли в грязи, были подбиты из РПГ производства прошлого века и сожжены китайскими пластиковыми...