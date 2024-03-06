Власти задумались над созданием государственного маркетплейса

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил создать государственный маркетплейс. С такой инициативой он выступил на круглом столе «Законодательное регулирование деятельности маркетплейсов».

«Вы не думали, что, чтобы поддержать наших российских товаропроизводителей, может быть, создать свой маркетплейс для именно российских товаропроизводителей с сертификатами?» — приводят «Ведомости» обращение Абрамова к представителям российского правительства.

По его словам, сейчас в России много приличных сервисов, таких как «Госуслуги» или «Почта России», которые имеют государственное участие. В государственном маркетплейсе потребитель будет уверен, что у товаров есть сертификаты и они прошли все проверки, отметил Абрамов.

«А самое главное, что вы, наверное, не 20% будете с продавца брать, например, а какую-то минимальную плату», — подчеркнул он.