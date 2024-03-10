Российские умные бомбы взломали украинскую оборону

Российская боевая авиация начинает играть все большую роль по мере продвижения армии России, пишет The New York Times со ссылкой на военных аналитиков.

Россия все чаще использует боевые самолеты вблизи линии фронта, чтобы сбрасывать мощные управляемые бомбы на украинские позиции и расчищать путь пехоте, приводит издание слова экспертов.

«Эти бомбы полностью разрушают любую позицию», — признал в соцсетях воевавший в Авдеевке украинский военный Егор Шугар. «Все здания и сооружения просто превращаются в яму после прилета хотя бы одного», отметил он.

Но такая тактика заставляет российские самолеты летать ближе к линии фронта, что подвергает их риску атаки со стороны ПВО Украины.

Тем не менее, по словам экспертов, использование мощных планирующих бомб дало хорошие результаты во время штурма Авдеевки.