Госдеп заявил о наличии у Украины плана победы над Россией

США уверены, что у Украины есть план, который поможет ей добиться победы над Россией, заявил представитель Госдепартамента.

«Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов, и ждем результатов», — цитирует РБК Миллера. Так он ответил на просьбу прокомментировать визит в Киев замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Тогда Нуланд сказала, что Украина укрепляет свою оборону, а президента России Владимира Путина «ждут приятные сюрпризы на поле боя». Кремль в ответ заявил, что США провоцируют Украину «на продолжение войны», но подчеркнули, что это никак не повлияет на ход военных действий.

О том, что Украина готовит «сюрпризы», в частности, на Черном море, ранее заявил и президент этой страны Владимир Зеленский. Ранее он говорил, что «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году станут Крым и Черное море.

Российские власти заявляли, что в случае атак на Крым страна нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.