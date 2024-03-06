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Госдеп заявил о наличии у Украины плана победы над Россией

Источник:
РБК
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США уверены, что у Украины есть план, который поможет ей добиться победы над Россией, заявил представитель Госдепартамента.

«Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов, и ждем результатов», — цитирует РБК Миллера. Так он ответил на просьбу прокомментировать визит в Киев замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Тогда Нуланд сказала, что Украина укрепляет свою оборону, а президента России Владимира Путина «ждут приятные сюрпризы на поле боя». Кремль в ответ заявил, что США провоцируют Украину «на продолжение войны», но подчеркнули, что это никак не повлияет на ход военных действий.

О том, что Украина готовит «сюрпризы», в частности, на Черном море, ранее заявил и президент этой страны Владимир Зеленский. Ранее он говорил, что «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году станут Крым и Черное море.

Российские власти заявляли, что в случае атак на Крым страна нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.

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Топ комментариев

Asd10

Ну минус тебе конечно за попытку порекомендовать аудитории стать страусами и голову в песок.

anubis77

Ты бытовые заботы сравнил с мировосприятием? Вот это реальные откорячки Да ты с каждым разом ещё смешней...

pepelmetal

А на америге и на европе, когда говорят о нападении России на нато, или этодругое ?

corrector

они застряли в грязи, были подбиты из РПГ производства прошлого века и сожжены китайскими пластиковыми...