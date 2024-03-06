СКА забрал преимущество в серии у «Торпедо»

СКА и «Торпедо» продолжили показывать самую зрелищную игру в плей-офф. Третий матч серии завершился победой команды Романа Ротенберга со счетом 2:5.

У СКА шайбы забросили Александр Никишин, Степан Фальковский, Василий Глотов, Александр Кадейкин и Эмиль Галимов. У торпедовцев отличились Василий Атанасов и Владислав Фирстов.

Счет в серии после трех матчей стал 2:1 в пользу СКА. Следующая игра пройдет в Нижнем Новгороде в четверг, 7 марта.