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СКА забрал преимущество в серии у «Торпедо»

Источник:
Sibnet.ru
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главный тернер СКА Роман Ротенберг
главный тернер СКА Роман Ротенберг
Фото: © телеграм-канал СКА

СКА и «Торпедо» продолжили показывать самую зрелищную игру в плей-офф. Третий матч серии завершился победой команды Романа Ротенберга со счетом 2:5.

У СКА шайбы забросили Александр Никишин, Степан Фальковский, Василий Глотов, Александр Кадейкин и Эмиль Галимов. У торпедовцев отличились Василий Атанасов и Владислав Фирстов.

Счет в серии после трех матчей стал 2:1 в пользу СКА. Следующая игра пройдет в Нижнем Новгороде в четверг, 7 марта.

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Спорт #Хоккей
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Топ комментариев

Asd10

Ну минус тебе конечно за попытку порекомендовать аудитории стать страусами и голову в песок.

anubis77

Ты бытовые заботы сравнил с мировосприятием? Вот это реальные откорячки Да ты с каждым разом ещё смешней...

pepelmetal

А на америге и на европе, когда говорят о нападении России на нато, или этодругое ?

corrector

они застряли в грязи, были подбиты из РПГ производства прошлого века и сожжены китайскими пластиковыми...