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Французские самолеты попытались нарушить границу России

Источник:
Sibnet.ru
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Российский истребитель Су-27 перехватил французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.

Е-3Ф сопровождали два истребителя Dassault Rafale ВКС Франции. Приближающиеся к государственной границе России воздушные цели над акваторией Черного моря были обнаружены российскими РЛС.

«Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении.

При приближении российского истребителя французские военные самолеты выполнили разворот от государственной границы РФ и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря.

Ведомство подчеркнуло, что нарушения государственной границы Российской Федерации в итоге не было допущено, полет российского истребителя выполнялся без опасного сближения с самолетами иностранного государства.

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Оборона #Армия
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