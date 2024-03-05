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Цена биткоина достигла нового исторического максимума

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума, курс самой популярной криптовалюты 5 марта превысил 69 тысяч долларов за монету, следует из данных биржи Binance.

При этом сразу после достижения пика цена криптовалюты скорректировалась, опустившись ниже 67 тысяч долларов. Предыдущий максимум стоимости биткоина был установлен 10 ноября 2021 года, тогда криптовалюта дорожала до 68,7 тысячи долларов.

За последний месяц биткоин подорожал примерно на 60%, а его капитализация превысила 1,34 триллиона долларов, что также является рекордным показателем.

Криптовалюта дорожает на фоне интенсивного притока средств в американские спотовые биржевые фонды (ETF) для биткоина, запущенные в январе. Их механизм работы подразумевает покупку биткоина для обеспечения паев.

Дополнительным фактором роста является халвинг, который ожидается в апреле. После этого события эмиссия новых биткоинов будет урезана вдвое, что усложнит деятельность майнеров.

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