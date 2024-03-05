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Путин выбрал между огурцом и помидором

Источник:
РИА Новости
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Путин во время посещения тепличного комплекса «Солнечный дар»
Путин во время посещения тепличного комплекса «Солнечный дар»
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что он предпочитает больше: огурец или помидор. Его задали во время посещения тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае.

Глава государства решил пообедать в столовой на предприятии, где его познакомили с процессом сбора и выращивания томатов. Один из работников поинтересовался, какой овощ Путин предпочитает.

«Смотря, что закусываем», — ответил Путин. После этого сотрудники предприятия дали президенту попробовать томаты, которые они выращивают в закрытом грунте, чтобы «переманить» главу государства на «помидорную» сторону.

Путин провел дегустацию нарезанных помидоров и остался доволен. «Это с веточек, которые мы сейчас видели? Очень вкусно», — поделился он впечатлениями.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

c2h5oh76

я не вижу пользы от тебя и твоего аватара, который к слову, запрещен в РФ, сибнет ау

Asd10

Ну минус тебе конечно за попытку порекомендовать аудитории стать страусами и голову в песок.

anubis77

А ты в реальном мире планируешь как-то функционировать? Или так и будешь в своём танке жить?

anubis77

Ты бытовые заботы сравнил с мировосприятием? Вот это реальные откорячки Да ты с каждым разом ещё смешней...