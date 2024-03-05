Путин выбрал между огурцом и помидором

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что он предпочитает больше: огурец или помидор. Его задали во время посещения тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае.

Глава государства решил пообедать в столовой на предприятии, где его познакомили с процессом сбора и выращивания томатов. Один из работников поинтересовался, какой овощ Путин предпочитает.

«Смотря, что закусываем», — ответил Путин. После этого сотрудники предприятия дали президенту попробовать томаты, которые они выращивают в закрытом грунте, чтобы «переманить» главу государства на «помидорную» сторону.

Путин провел дегустацию нарезанных помидоров и остался доволен. «Это с веточек, которые мы сейчас видели? Очень вкусно», — поделился он впечатлениями.