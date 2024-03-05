«Госуслуги» открыли прием заявок на голосование на дому

Портал «Госуслуг» открыл прием заявок для голосования граждан на президентских выборах на дому, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

«Гражданин может проголосовать дома, если у него не получится посетить избирательный участок в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими», — говорится в сообщении.

Подать заявление нужно до 11 марта 23.59 по московскому времени. Рассмотрев заявку, избирательная комиссия примет решение о возможности голосования на дому, отмечается в сообщении.

Если оно будет положительным, представители избирательной комиссии свяжутся, согласуют удобное время и в дни голосования посетят избирателя с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.

Также возможно голосование онлайн: на федеральной платформе дистанционного электронного голосования в 28 регионах и на портале mos.ru в Москве. Соответствующие заявления уже подали более 3,7 миллиона человек.