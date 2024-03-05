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«Госуслуги» открыли прием заявок на голосование на дому

Источник:
Sibnet.ru
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Портал «Госуслуг» открыл прием заявок для голосования граждан на президентских выборах на дому, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

«Гражданин может проголосовать дома, если у него не получится посетить избирательный участок в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими», — говорится в сообщении.

Подать заявление нужно до 11 марта 23.59 по московскому времени. Рассмотрев заявку, избирательная комиссия примет решение о возможности голосования на дому, отмечается в сообщении.

Если оно будет положительным, представители избирательной комиссии свяжутся, согласуют удобное время и в дни голосования посетят избирателя с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.

Также возможно голосование онлайн: на федеральной платформе дистанционного электронного голосования в 28 регионах и на портале mos.ru в Москве. Соответствующие заявления уже подали более 3,7 миллиона человек.

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Топ комментариев

c2h5oh76

я не вижу пользы от тебя и твоего аватара, который к слову, запрещен в РФ, сибнет ау

Asd10

Ну минус тебе конечно за попытку порекомендовать аудитории стать страусами и голову в песок.

anubis77

А ты в реальном мире планируешь как-то функционировать? Или так и будешь в своём танке жить?

anubis77

Ты бытовые заботы сравнил с мировосприятием? Вот это реальные откорячки Да ты с каждым разом ещё смешней...