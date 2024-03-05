Российские военные уничтожили третий американский танк Abrams

Российские бойцы уничтожили третий танк M1 Abrams в зоне СВО, кадры с уничтожением американской бронетехники в своем телеграм-канале опубликовал военкор Чингис Дамбиев.

Abrams был уничтожен в районе населенного пункта Бердычи. Танк поразили из противотанкового ракетного комплекса бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.

Об уничтожении первого танка Abrams в зоне спецоперации стало известно 26 февраля, его подбил военнослужащий 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Рассвет».

Сообщения об уничтожении второго танка Abrams появились 3 марта — это также произошло в селе Бердычи под Авдеевкой. При этом украинский экипаж бросил практически целую бронемашину.