НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные уничтожили третий американский танк Abrams

Источник:
Sibnet.ru
347 5

Российские бойцы уничтожили третий танк M1 Abrams в зоне СВО, кадры с уничтожением американской бронетехники в своем телеграм-канале опубликовал военкор Чингис Дамбиев.

Abrams был уничтожен в районе населенного пункта Бердычи. Танк поразили из противотанкового ракетного комплекса бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.


Об уничтожении первого танка Abrams в зоне спецоперации стало известно 26 февраля, его подбил военнослужащий 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Рассвет».

Сообщения об уничтожении второго танка Abrams появились 3 марта — это также произошло в селе Бердычи под Авдеевкой. При этом украинский экипаж бросил практически целую бронемашину.

Тема: Военная операция на Украине
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области
Россия объявила в розыск экс‑посла Украины в Казахстане
Уничтожение танка Abrams дронами «Упырь» показали на видео
Зеленский обвинил Польшу в аморальном поведении
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наставники «Голоса» ради смеха повернулись к Инстасамке
Мотылька разоблачили в третьем выпуске «Маски»
Ученые пообещали рекордную жару в 2024 году из‑за Эль‑Ниньо
Как восстановить смартфон Xiaomi после сбоя без потери данных
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

c2h5oh76

я не вижу пользы от тебя и твоего аватара, который к слову, запрещен в РФ, сибнет ау

Asd10

Ну минус тебе конечно за попытку порекомендовать аудитории стать страусами и голову в песок.

anubis77

А ты в реальном мире планируешь как-то функционировать? Или так и будешь в своём танке жить?

anubis77

Ты бытовые заботы сравнил с мировосприятием? Вот это реальные откорячки Да ты с каждым разом ещё смешней...