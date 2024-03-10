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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ пожаловалось на дефицит здоровых солдат

Источник:
NRK
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Десятки тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на грани истощения. Раненых «латают» и снова отправляют в бой, пишет норвежское издание NRK со ссылкой на украинских военных.

«Измотанные солдаты просят передышки. А на гражданке украинцы скрываются, чтобы не попасть на фронт. Некоторые готовы заплатить, лишь бы не угодить в окоп», — сообщает работающий на Украине корреспондент NRK.

Участник тяжелых боев за Авдеевку украинский солдат по имени Дмитрий рассказал, что когда российские солдаты штурмовали позиции его подразделения, ничего не оставалось, кроме как бежать. «Нас просто смяли», — отметил он

По его словам, выжили лишь он и двое других бойцов. На каждого украинца приходилось по пять российских солдат, пояснил Дмитрий.

В тылу специалист-компьютерщик рассказал изданию, что прячется, потому что не хочет никого убивать. «У меня такое чувство, что меня хотят кинуть в мясорубку», — сказал он.

Тем временем, власти подготовили законопроект о массовой мобилизации. Они говорят, что им нужно на фронте нужно 500 тысяч солдат, пишет издание.

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