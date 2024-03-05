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Шойгу раскрыл причины создания двух новых военных округов

Источник:
РИА Новости
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Два новых военных округа появились в России из-за усиления угрозы со стороны Североатлантического альянса, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции, нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», — цитирует РИА Новости Шойгу.

По его словам, созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Ленинградский и Московский военные округа.

«В прошлом месяце завершилась реставрация исторического здания штаба Московского военного округа, залы управления в котором "оборудованы передовыми защищенными видами связи и средствами отображения обстановки», — сказал Шойгу.


Оборона
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Топ комментариев

c2h5oh76

я не вижу пользы от тебя и твоего аватара, который к слову, запрещен в РФ, сибнет ау

GammiPluh

А как же ленд лиз? А как же добрая воля и защита Европы от орды? Опять обманули эльфов?

Asd10

Ну минус тебе конечно за попытку порекомендовать аудитории стать страусами и голову в песок.

anubis77

А в России кто-то кричал "Весь мир с нами" и что нам всё дадут безвозмездно, про ленд-лизы всякие? Не...