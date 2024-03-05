Шойгу раскрыл причины создания двух новых военных округов

Два новых военных округа появились в России из-за усиления угрозы со стороны Североатлантического альянса, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции, нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», — цитирует РИА Новости Шойгу.

По его словам, созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Ленинградский и Московский военные округа.

«В прошлом месяце завершилась реставрация исторического здания штаба Московского военного округа, залы управления в котором "оборудованы передовыми защищенными видами связи и средствами отображения обстановки», — сказал Шойгу.